L’Emilia-Romagna conta i danni mentre defluiscono le piene

agenzia

Bologna riapre i parchi ma il Comune invita alla prudenza

BOLOGNA, 16 MAR – Mentre prosegue la conta dei danni in Emilia-Romagna dopo 48 ore di allerta rossa e allagamenti, la situazione sul fronte meteo è di attenuazione dei fenomeni. Per la giornata di oggi non si prevedono precipitazioni significative su tutto il territorio regionale, si legge nell’ultimo bollettino dell’Arpae, e le piene sono in lento esaurimento a valle. Per la giornata di lunedì c’è ancora una debole allerta, gialla, per criticità idraulica, in pianura per la propagazione e il lento esaurimento delle piene di Reno e Secchia. Oggi a Bologna il Comune riapre i parchi ma avvisa i cittadini che i terreni sono ancora zuppi ed è comunque in vigore un’allerta gialla per cui raccomanda senso di responsabilità e attenzione, soprattutto agli alberi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA