Lepore, ‘il tram è una cosa di sinistra’

'Stiamo collegando quartieri più popolari al resto della città'

BOLOGNA, 13 GIU – “Il tram è una cosa di sinistra, lo voglio dire. Non è che noi stiamo abbellendo il centro storico perché siamo radical chic. Noi stiamo collegando i quartieri più popolari al resto della città per dare loro un mezzo di trasporto che sia accessibile, che passa ogni tre minuti, che abbia una fermata ogni 500 metri, che abbia una corsia riservata al 90%, garantendo puntualità”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso dell’evento inaugurale della Repubblica delle Idee all’Arena del Sole a Bologna. Lepore ha ammesso che “i bolognesi stanno, è vero, soffrendo” per via dei cantieri del tram, ma a Bologna si sta realizzando un’opera importante, investendo grazie a fondi Pnrr, “900 milioni di euro per collegare i quartieri più periferici e alcuni Comuni che sono fuori dall’area metropolitana” al centro storico. Quanto al servizio di trasporto pubblico, “i bolognesi sanno bene che la puntualità dei nostri autobus, certo oggi ci sono i cantieri, la dobbiamo migliorare e il tram è un investimento in questa direzione – conclude Lepore – e contribuiamo a collegarlo al servizio ferroviario metropolitano. L’anno scorso, grazie ai fondi della regione, abbiamo aumentato di cinque milioni i viaggi in treno”.

