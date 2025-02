Lepore, nel 2025 metteremo in sicurezza la torre Garisenda

agenzia

'Momento decisivo per vedere come reagirà alle cure'

BOLOGNA, 22 FEB – Per quanto riguarda i restauri per la torre Garisenda a Bologna “le cose stanno bene. Il 2025 è l’anno nel quale noi andremo a mettere in sicurezza la Garisenda e sarà il momento decisivo” perché si capirà “come reagirà la torre alle cure che abbiamo progettato insieme agli esperti”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a margine della seconda giornata del convegno dedicato a Renzo Imbeni in Comune a Bologna. “Siamo fiduciosi – ha chiarito – che il progetto elaborato dai nostri esperti funzioni”. Quanto alla possibile riapertura al traffico di via San Vitale “più che fare previsioni vorrei che riuscissimo a mettere in sicurezza la torre – ha aggiunto Lepore – Di per sé, se funziona il progetto, non ci vorrà molto per mettere a posto la torre, però è molto delicata perché sappiamo che reagisce a tanti fattori e quindi io guarderei com’è la reazione della torre, fiducioso che stiamo facendo il meglio, poi sulla base di quello decideremo i passi successivi”.

