L’eroe maori morto nel ’44 cittadino di Castiglion Fiorentino

agenzia

Il paese onora maggiore neozelandese caduto nella Liberazione

CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 03 MAG – Cittadinanza onoraria del Comune di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, al maggiore John Robert McGruther, neozelandese appartenente alla popolazione maori morto in azione di guerra il 14 luglio 1944 a soli 29 anni combattendo i tedeschi nelle colline tra Lignano e Cavadeno durante la risalita dell’Italia da parte degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Originario di Tamahere, fece parte del corpo di spedizione neozelandese in Italia e il suo reparto aveva base proprio a Castiglion Fiorentino. Riporta la motivazione: “Partì volontario per combattere la tirannide. Avrebbe potuto restare al sicuro e invece scelse di tornare in guerra. È morto per liberare il nostro Paese, una nazione agli antipodi della sua terra. Con lui, in quei giorni, morirono neozelandesi, inglesi, indiani, tedeschi e italiani. La figura di John Robert McGruther rappresenta tutti loro e la cittadinanza onoraria è un giusto riconoscimento per onorare, con lui, tutti coloro che hanno sacrificato la vita in quel conflitto”. “Un eroe venuto dall’altra parte del mondo”, è stato ricordato nel consiglio comunale, “un uomo che ha attraversato mezzo pianeta per combattere in una terra che non era la sua, ma che ha saputo onorare con il suo sacrificio”. John Robert McGruther frequentò le aule del King’s College di Auckland e aveva davanti a sé un futuro di cultura e studio. Ma scelse di aiutare la famiglia nella fattoria di proprietà e quando fu il momento si arruolò per andare a combattere in Europa da volontario. Ferito a Creta, avrebbe potuto fermarsi. Invece tornò al fronte, in Italia. A Monte Cassino, a Sora, ad Arezzo. Morì il 14 luglio 1944 sul Monte Camurcina, colpito da un proiettile di mortaio mentre si trovava in una casa di contadini usata come posto di comando. “Questa storia, raccolta e custodita con amore da chi lo ha conosciuto e amato, come Peg Sandoe, e da suo fratello Colin, che fu con lui fino all’ultimo – ha sottolineato Paolo Brandi di ‘Rinascimento Castiglionese’ – ci ricorda che la libertà non è mai stata un dono scontato, ma il frutto del coraggio di molti. Per questo ho proposto che il Comune di Castiglion Fiorentino conferisse la cittadinanza alla memoria del maggiore McGruther. È un modo per dire grazie, per riconoscere che anche la nostra pace, quella che viviamo ogni giorno, è figlia del sacrificio di uomini come lui. La Toscana non lo dimenticherà”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA