L’ex amante di Adilma dal gip per l”omicidio del secondo marito

agenzia

La donna intanto è già a processo per il delitto del compagno

VARESE, 17 FEB – Si chiama Maurizio Massè il 59enne di Milano fermato e ritenuto dalla Procura di Busto Arsizio (Varese) il complice di Adilma Pereira Carneiro, 49 anni, cittadina brasiliana, nell’omicidio di Michele Della Malva, secondo marito della donna, morto in circostanze misteriose nel 2011. Massè, con numerosi precedenti, sospettato di essere vicino alle cosche calabresi, residente in zona Quarto Oggiaro, a Milano, ex marito della sorella di Della Malva, per gli inquirenti all’epoca aveva una relazione con la 49enne. Adilma e il secondo marito si conobbero da detenuti. La donna è già processo, con altri sette imputati, davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio per l’omicidio del compagno Fabio Ravasio, morto dopo essere stato travolto da quella che inizialmente si credeva un’auto pirata, lo scorso 9 agosto. Massè è già noto alle forze dell’ordine. Nel 2012 era stato arrestato per una tentata estorsione insieme ad Enrico Flachi, fratello del super boss della ‘ndrangheta Giuseppe Flachi, di cui il 59enne era considerato dagli inquirenti il luogotenente. A breve il 59enne comparirà davanti al Gip del Tribunale di Busto Arsizio Anna Giorgetti per la convalida del fermo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA