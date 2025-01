L’ex ‘boss’ Felice Maniero ha una nuova identità

agenzia

Assegnato nome e cognome dopo l'ormai noto Luca Mori

VENEZIA, 23 GEN – L’ex boss della Mala del Brenta, Felice Maniero, ha assunto da poco una nuova identità, che gli permetterà di tornare nell’anonimato dopo che la precedente ‘copertura’, Luca Mori, era divenuta di pubblico dominio. Lo ha detto all’ANSA l’avvocato difensore di Maniero, Orlando Iorio. La procedura non è stata breve, e si è conclusa da poco. Lunedì prossimo Maniero comparirà ancora con il vecchio alias in un processo davanti al Tribunale di Brescia, per un’accusa che si trascina dal 2016, l’aver colpito un poliziotto in abiti borghesi durante una lite stradale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA