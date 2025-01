L’ex boss Felice Maniero sarà processato in aula e non in video

agenzia

Faccia d'Angelo aveva chiesto di partecipare ma in collegamento

BRESCIA, 27 GEN – È stato aggiornato al prossimo 28 aprile il processo davanti al tribunale di Brescia a carico di Felice Maniero, l’ex boss della mala del Brenta che è accusato di lesioni. ‘Faccia d’angelo’ aveva chiesto di essere processato in video conferenza, ma il giudice ha respinto l’istanza e quindi dovrà presentarsi in aula. Maniero, che da pochi giorni ha il braccialetto elettronico dopo aver picchiato un parente, è accusato di lesioni aggravate e minacce perché nel giugno del 2016, nel periodo in cui visse a Brescia e prima dell’arresto per maltrattamenti sulla moglie, nel parcheggio di un supermercato prese a calci un poliziotto in borghese e gli procurò ferite ad un braccio e al costato. Maniero avrebbe inoltre minacciato il poliziotto intimandogli di spostarsi altrimenti gli sarebbe “passato sopra con l’auto”.

