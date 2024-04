L’ex ginnasta catanese Carlotta Ferlito: «Mi hanno sputato addosso mentre passeggiavo per strada, bella Milano!»

IL CASO

Su TikTok, in un video diventato virale, l'ex campionessa denuncia la brutta avvenuta

Quasi in lacrime per la brutta esperienza vissuta, l’ex ginnasta catanese Carlotta Ferlito ha denunciato su TikTok, in un video diventato virale, di aver ricevuto sputi per strada a Milano. Secondo la denuncia dell’ex campionessa di ginnastica artistica, due ragazzi (“di 16-17 anni”) che non parlavano bene l’italiano, l’avrebbero fermata per strada, con il motorino, con il pretesto di chiederle il suo Instagram.

«Bella Milano» ha commentato nel video Carlotta. La plurimedagliata atleta catanese ha aggiunto di non aver ricevuto aiuto e solidarietà da nessuno. «Era pieno di gente, italiana e non italiana, tutti mi hanno vista e nessuno mi ha chiesto se era tutto ok. Come se non fosse successo nulla. Ma cosa siete, animali? Invertebrati?».

