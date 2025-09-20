L’ex la minaccia via social dai domiciliari, nuova denuncia

agenzia

Avvocata Marchignoli, "ora mi sento ancora più in pericolo"

MILANO, 20 SET – L’avvocata Solange Marchignoli che ha subito violenze dall’ex compagno, un facoltoso iraniano di 53 anni, che ora per questo si trova ai domiciliari, ha presentato ai carabinieri una nuova denuncia in quanto l’uomo, nonostante gli sia impedito l’uso di strumenti telematici, continua a minacciarla e diffamarla su gruppi social. E ‘per questo che si sente “ulteriormente in pericolo” e auspica un aggravio dalla misura cautelare per l’uomo che aveva cercato di recuperare dall’uso di droghe. Nei giorni scorsi l’avvocata, che ha difeso in passato Azouz Marzouk, Alessia Pifferi e Nina Moric e altri era stata in tv a raccontare il suo dramma : “Sono una penalista che difende anche le donne vittime di violenze, sono un personaggio pubblico ma soprattutto sono una donna. E mi sento in dovere di dimostrare che non bisogna avere paura e vergogna. Bisogna denunciare perché la giustizia esiste, la giustizia può proteggere”, aveva detto. Solange Marchignoli aveva subito vari episodi di violenza da parte dell’ex, tanto da dover essere sottoposta a delicati interventi chirurgici.

