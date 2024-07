agenzia

BRESCIANO, 12 LUG – Non è previsto nella giornata di oggi l’interrogatorio di Giacomo Bozzoli in carcere da ieri sera dopo che i carabinieri lo hanno arrestato nella sua casa a Soiano del lago. Gli inquirenti potrebbero sentirlo nei prossimi giorni in merito alla latitanza durata quasi due settimane.

