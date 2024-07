L’ex nocchiere torna a bordo della Palinuro ormeggiata a Trieste

agenzia

L'antico veliero visitabile fino a domenica 22 luglio

TRIESTE, 18 LUG – E’ approdata ieri nel golfo di Trieste la nave scuola Palinuro: ormeggiata al molo IV, a pochi passi dal centro, la nave goletta sarà aperta alle visite fino a domenica. Nonostante il caldo torrido sono cominciate già da ieri le prime visite di turisti e triestini, appassionati del mare e della Marina Militare. Tra questi Deni, di Udine, che ha portato in gita a Trieste il nipote per mostrargli la nave dove ha fatto “il nocchiere”. “Mi occupavo di tutta la parte superiore del ponte – ha raccontato Deni con orgoglio – ero sottoufficiale, sono stati due anni straordinari. E’ la prima volta che la rivedo dopo essermi congedato ed è una grande emozione”. Al comando della nave scuola c’è Samuele Mondino. Il comandante ha sottolineato l’importanza che nave Palinuro ricopre all’interno della Marina Militare. “Investiamo la nostra esperienza per cercare di formare gli ufficiali e i sottoufficiali del futuro”, ha detto. Ma non solo: “Quando siamo in Italia ci apriamo alla popolazione e all’estero mostriamo l’eccellenza italiana”. Varata nel 1934 nei cantieri navali Dubigeon di Nantes in Francia, con il nome di “Commandant Louis Richard”, nel 1950 è stata acquistata dalla Marina militare italiana. Palinuro rimarrà in molo IV fino al 22 luglio. Venerdì potrà essere visitata dalle 16 alle 20, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20, domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA