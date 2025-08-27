Malattie
L’ex presidente dell’Inter Moratti ricoverato all’Humanitas di Rozzano
L'imprenditore non sarebbe in condizioni critiche anche se è stato intubato per facilitare la respirazione
L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, a causa di una polmonite. Lo si apprende da ambienti sportivi milanesi. Ottant’anni lo scorso maggio, Moratti, malato da tempo, non sarebbe in condizioni critiche ma comunque intubato per facilitare la respirazione.
