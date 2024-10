L’hacker gelese arrestato dalla Procura di Napoli conosceva le password delle email di 46 magistrati

CYBERSICUREZZA

Spiate le mail e copiato intero database utenti della Giustizia. Tra gli spiati anche il procuratore Gratteri

Dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri a quello di Perugia Raffaele Cantone: Carmelo Miano, l’hacker siciliano di 24 anni arrestato il primo ottobre dalla Polizia Postale a Roma, alla Garbatella, aveva copiato sui suoi dispositivi l’intero data-base utenti del Ministero della Giustizia, dal quale ha poi estrapolato le password di 46 magistrati inquirenti di mezza Italia, tra cui anche quelle dei procuratori di Napoli, Perugia e Firenze.

Una notizia che ha «incuriosito e inquietato» il procuratore della Repubblica del capoluogo umbro, Cantone, che sta tra l’altro coordinando l’indagine sugli accessi abusivi alle banche dati in uso alla Direzione nazionale antimafia da parte di Pasquale Striano e nella quale è indagato, oltre all’ufficiale della Gdf, anche l’ex magistrato Antonio Laudati.Il difensore di Miano, Gioacchino Genchi, ha depositato oggi una memoria al Tribunale del Riesame, nella quale si sottolinea che Miano «oltre agli accessi ai server e alle email della Guardia di Finanza, della Tim, della Leonardo e di altre aziende che operano nel settore delle infrastrutture informatiche istituzionali», ha poi acceduto alle caselle email personali di una quantità di magistrati inquirenti, da Gela a Brescia, passando per Perugia, Roma e naturalmente Napoli, a cominciare da Gratteri che però, ha ammesso lo stesso Miano, faceva scarso uso di quella mail e preferiva «canali di comunicazione più sicuri per lo scambio di informazioni riguardanti indagini importanti e assai riservate», fin da quando era in servizio in Calabria.