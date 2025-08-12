Lido abusivo nel Tarantino, sequestrati ombrelloni e lettini

agenzia

A San Pietro in Bevagna, denunciato anche un ristoratore

MANDURIA, 12 AGO – Uno stabilimento balneare abusivo è stato scoperto a San Pietro in Bevagna, nella marina di Manduria (Taranto), durante un blitz congiunto di Polizia, Guardia costiera e Polizia locale. I controlli, intensificati lungo la litoranea salentina, hanno portato alla denuncia del titolare di un noto ristorante della zona. Sul tratto di spiaggia antistante l’attività, gli agenti del commissariato di Manduria hanno individuato un’area demaniale di circa 120 metri quadri occupata senza alcuna autorizzazione da ombrelloni e lettini, in quella che appariva a tutti gli effetti come una struttura balneare attrezzata. Secondo gli accertamenti, le attrezzature – 20 ombrelloni e 12 lettini – erano di proprietà del ristoratore che non aveva alcuna concessione. L’uomo è stato denunciato per occupazione abusiva di suolo demaniale e inosservanza dei limiti alla proprietà privata. La Guardia costiera ha inoltre rilevato gravi carenze nei requisiti di sicurezza: assenza di bagnino, mancanza delle boe di delimitazione dell’area di balneazione e della dotazione di emergenza presso la torretta di salvataggio. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa tremila euro ed è scattato il sequestro delle attrezzature.

