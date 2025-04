Lieve calo di vacanzieri nelle feste di Pasqua a Capri

agenzia

Meno 10% nel movimento passeggeri tra arrivi e partenze

CAPRI, 22 APR – È stato ufficializzato dalla Guardia Costiera un primo bilancio di arrivi e partenze via mare per l’isola di Capri. I dati statistici rilevano che da venerdì 18 aprile e fino a lunedì di Pasquetta c’è stato un transito con arrivi da tutte le località del golfo di circa 40mila passeggeri così suddivisi: venerdì 18 circa 9500, sabato 19 sono stati 12000, domenica di Pasqua 10200, ieri, Pasquetta, 8000. Per quanto riguarda le partenze, venerdì sono state circa 8700, sabato circa 11mila, domenica circa 12 mila, lunedì circa 8300. In partenza, in totale circa 36 mila persone. La differenza tra arrivi e partenze riguarda i turisti stanziali che risiedono nelle strutture alberghiere o ville private o B&B e case vacanze. Il movimento passeggeri però che riguarda il turismo giornaliero registra un lieve calo che si aggira intorno al 10% rispetto a quello degli altri anni, specie prima della pandemia.

