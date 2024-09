Liguria chiede stato calamità per maltempo nella piana Albenga

agenzia

Sopralluogo del presidente della Regione nelle zone colpite

ALBENGA, 06 SET – La Regione Liguria nei prossimi giorni formalizzerà al Ministero dell’Agricoltura la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per far fronte ai danni causati dal maltempo che negli scorsi giorni ha colpito in particolare la piana di Albenga (Savona). La decisione è stata confermata stamani a seguito di un sopralluogo del presidente facente funzione della Regione Liguria Alessandro Piana, e dei tecnici regionali, presso le aziende agricole coinvolte. Attraverso le sue squadre operative la Regione sta conteggiando i danni e sta stilando le conseguenti istruttorie per supportare le numerose attività imprenditoriali colpite.

