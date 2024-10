Liguria: elezioni regionali confermate, spostati alcuni seggi

agenzia

Prefetture e Comuni vigilano sulla situazione meteo

GENOVA, 26 OTT – Le elezioni regionali in Liguria si svolgeranno regolarmente domani dalle 7 alle 23 e dopodomani dalle 7 alle 15. A seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria alcuni seggi in zone a rischio sono stati spostati. È la conferma arrivata da un incontro tra le quattro Prefetture liguri, l’Ufficio elettorale della Regione Liguria, Arpal e Protezione civile regionale per definire i provvedimenti legati alle elezioni regionali, in relazione all’allerta meteo in corso in Liguria. È confermato che le operazioni elettorali si svolgeranno regolarmente. I seggi si sono costituiti regolarmente nella giornata di oggi su tutto il territorio ligure. Prefetture e Comuni, sui relativi territori di riferimento, proseguono a vigilare e monitorare costantemente lo sviluppo della situazione in collaborazione con Regione Liguria, Protezione civile e Arpal, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto. In alcuni Comuni si è scelto di spostare seggi situati in zone esposte a rischi.

