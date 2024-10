Liguria: Morra, “Bucci come Santelli”; centrodestra, “sciacallo”

agenzia

L'ira di Lega, Forza Itala e Fratelli d'Italia, "si vergogni"

GENOVA, 03 OTT – Nicola Morra, candidato per Uniti per la Costituzione alle elezioni regionali della Liguria, tira in ballo la salute del candidato sindaco per il centrodestra Marco Bucci e il centrodestra s’infuria. Le parole usate in una intervista a Il Foglio, il rimando a Jole Santelli – presidente di Regione Calabria per otto mesi, stroncata da un tumore a soli 52 anni – ha innescato una serie di reazioni nel mondo politico nazionale. “Sciacallo”, “iena” lo definiscono Maccanti e Pucciarelli della Lega, che chiedono le “scuse di Morra a Bucci”, “spregevole”, dice Marrocco di Forza Italia, “un cinismo raccapricciante, una pochezza morale indecente” scrive Bruzzone (FdI). Per Berrino (FdI), “è assolutamente indegno che in un dibattito politico, anziché parlare di contenuti venga coinvolta la condizione di salute di un candidato” mentre per Loizzo (Lega) “quelle di Morra sono parole inaccettabili”. Parole “gravemente offensive e lesive, non solo nei confronti di Marco Bucci al quale mando il mio personale abbraccio, ma di tutti i pazienti oncologici” ribadisce Donzelli (FdI)

