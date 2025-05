Liguria ricorda le vittime del crollo della Torre Piloti

agenzia

Bucci, ricordare perché una tragedia così non avvenga mai più

GENOVA, 08 MAG – “La Liguria non dimentica le vittime del tragico crollo della Torre piloti del porto di Genova. Il nostro pensiero è rivolto innanzitutto ai lavoratori che hanno perso la vita, e alle loro famiglie, che continuano a portare il peso della tragedia. Le istituzioni hanno il dovere di ricordare, perché la memoria condivisa fa sì che quanto accaduto non si ripeta mai più. Genova guarda anche al futuro, come è stato fatto con la realizzazione della nuova e moderna Torre piloti, che fa da sentinella del porto e del ricordo, per una città che punta sempre di più su sicurezza e sviluppo”. Con queste parole il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla Sanità Nicolò ricordano le vittime del crollo della Torre piloti di Genova, in occasione del 12^ anniversario della tragedia che ha visto la morte di nove persone.

