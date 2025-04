Liliana Segre a Pesaro canta ‘Bella ciao’ alle celebrazioni

agenzia

Il sindaco: 'La sua presenza è dono prezioso per la città'

PESARO, 25 APR – La senatrice a vita, Liliana Segre, ha scelto Pesaro, città che considera “del cuore” e della quale è cittadini onoraria, per celebrare l’80/o anniversario della Liberazione. Per la prima volta presente alle celebrazioni del 25 Aprile nel capoluogo marchigiano, la Segre è stata accolta con grande emozione al monumento della Resistenza da centinaia di cittadini, tra cui molti giovani. “La sua presenza è un dono prezioso per la nostra città e di cui siamo immensamente grati – ha dichiarato il sindaco, Andrea Biancani – Liliana Segre è la memoria vivente dei valori della resistenza, un simbolo potente da tramandare alle nuove generazioni”. La cerimonia, promossa dal comune di Pesaro, ha visto la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, tra cui il generale Luigi Caldarola, il presidente Anpi Luca Fraternale, e l’arcivescovo Sandro Salvucci, che ha celebrato la messa in Cattedrale. Il corteo è poi partito dal Sacrario di piazzale Collenuccio per giungere al monumento alla Resistenza in piazzale Falcone e Borsellino. Momento toccante è stata l’esibizione di “Bella Ciao”, cantata anche da Segre, interpretata dalla banda di Candelara insieme ai ragazzi del Marconi School Musical e all’associazione LiberaMusica, con il coro di voci e mani bianche. Biancani ha ricordato che “Il 25 Aprile è il giorno in cui l’Italia si è riscattata dall’orrore del fascismo” e “ricordarlo oggi significa difendere la libertà, la giustizia e la dignità umana”. “Coltivate la memoria, difendete i valori della Costituzione, il 25 Aprile è la vostra festa, il vostro punto di partenza”, ha aggiunto rivolgendosi alle nuove generazioni, rivolgendo un pensiero anche alle guerre in corso, in Ucraina e in Palestina. Le celebrazioni si sono concluse con un forte appello alla pace e al cessate il fuoco, lanciato dalle “Donne in cammino per la pace”.

