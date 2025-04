Liliana Segre: ‘Mio marito fu amore, vita e casa’

agenzia

La senatrice ricorda Alfredo Belli Paci, fu internato militare

MILANO, 14 APR – La senatrice a vita Liliana Segre ha ricevuto la tessera d’onore della Anei, l’associazione degli internati nei lager nazisti, un riconoscimento in cui è stato ricordato anche suo marito Alfredo Belli Paci, Internato Militare Italiano in sette lager nazisti. La senatrice ha raccontato il loro incontro e l’amore che li ha legati per molti anni fino alla sua morte 17 anni fa. “Eravamo al mare quando ci siamo conosciuti – ha spiegato -, ero in costume e lui vide subito il mio numero tatuato sul braccio e disse ‘so cosa è’, per me era il mio nome in realtà quello ma la gente si stupiva perché non usavano i tatuaggi allora e io ero segnata a vita. Tra noi fu innamoramento immediato”. “Mio marito mi amò per quella che ero – ha raccontato la senatrice -, con tutte le mie mancanze e tenne così tanto presente sempre questo” cioè che lei era tornata dal campo di sterminio e non aveva quasi più nessuno ad aspettarla a casa mentre lui ha ritrovato i genitori e la famiglia, “fu amore, fu vita e fu casa”. Negli anni “abbiamo parlato di tutto quello che c’era nelle nostre vite precedenti e tutti e due avevamo la sensazione dell’impossibilità di parlarne con la gente – ha detto ancora -, nessuno aveva voglia di ascoltarci, eravamo dei personaggi deludenti, da dimenticare, eravamo strani. Tra noi non eravamo deludenti e strani e l’amore ci ha permesso di essere noi stessi, come ognuno di noi era stato quando era prigioniero”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA