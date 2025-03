L’impiegata contabile che aveva il bancomat dell’azienda ha prelevato in due anni 93 mila euro: scoperta a Parma

l'indagine

E’ accusata di aver prelevato quasi 93mila euro dai conti della ditta dove lavorava utilizzando la carta aziendale negli sportelli Atm di Parma e provincia. I carabinieri hanno denunciato una 50enne per appropriazione indebita e indebito utilizzo di carte di pagamento elettroniche. Secondo quanto ricostruito dai militari, a fine ottobre 2024, il titolare di un’azienda di Parma si è accorto della mancanza di migliaia di euro dai bilanci: nei rendiconti finanziari erano emerse uscite anomale dal conto corrente.Un’analisi dei movimenti ha poi rivelato che erano iniziate già nel 2023, attraverso prelievi di contante effettuati con la carta di credito aziendale. L’imprenditore ha contattato l’istituto di credito, bloccando la carta, e ha sporto denuncia. Grazie alla collaborazione della banca coinvolta, i carabinieri hanno scoperto 246 prelievi non autorizzati. Le indagini hanno poi evidenziato come la posizione ricoperta nel settore amministrativo/contabile, permettesse alla 50enne di utilizzare e riporre la carta in ufficio, senza essere notata, rimanendo al di sopra di ogni sospetto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA