L’incendio di Ischia è sotto controllo

Lambite case e terme albergo, ospiti evacuati e poi rientrati

ISCHIA, 05 AGO – È attualmente sotto controllo l’incendio che nella tarda mattinata di oggi è divampato a Succhivo, frazione del Comune di Serrara Fontana, nel versante sud occidentale dell’isola d’Ischia. Le fiamme, sviluppatesi in una gola denominata Cava Ruffano, rinvigorite dal forte vento di maestrale hanno divorato diversi ettari di vegetazione, arrivando a lambire diverse case ed anche il parco termale di una struttura alberghiera del borgo di Sant’Angelo, i cui clienti sono stati fatti allontanare per precauzione per alcune ore. Per avere ragione dell’incendio è stato impiegato un grosso contingente di uomini e mezzi: oltre ai vigili del fuoco in servizio sull’isola ed a diverse squadre di volontari della Protezione Civile e della Sma Campania (società della Regione che si occupa, tra l’altro, di prevenire e contrastare gli incendi boschivi), sono intervenuti due Canadair e tre elicotteri che hanno contribuito in maniera determinante ad arginare il fuoco. Il sindaco di Serrara Fontana, Irene Iacono, annuncia che stanotte comunque la situazione sarà monitorata dai pompieri e dalla Protezione Civile, d’intesa con il Centro coordinamento soccorsi riunito presso la prefettura di Napoli. Da accertare le cause dell’incendio, su cui indagano i vigili del fuoco.

