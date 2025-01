Linea Alta velocità Roma-Napoli, forti rallentamenti dei treni

agenzia

Guasto presso Cassino, tecnici al lavoro, ritardi oltre un'ora

ROMA, 10 GEN – Sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli la circolazione è fortemente rallentata per un problema tecnico alla linea nei pressi di Cassino. Alcuni treni Alta Velocità seguono percorsi alternativi con rallentamenti fino a 70 minuti e possibili variazioni di fermata. I treni non fermano a Napoli Afragola. È in corso l’intervento dei tecnici di RFI per ripristinare la piena efficienza dell’infrastruttura. Informazioni sui canali di infomobilità di RFI e delle imprese ferroviarie.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA