Linea AV Roma-Napoli rallentata, in corso intervento dei tecnici

agenzia

Problema all'infrastruttura, potenziata assistenza

ROMA, 04 GIU – Circolazione ferroviaria rallentata sulla linea AV Roma – Napoli per un problema tecnico all’infrastruttura. In corso l’intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare la piena funzionalità della linea. Potenziata l’assistenza a bordo dei treni e nelle stazioni interessate. Lo rende noto un comunicato di Ferrovie italiane.

