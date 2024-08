L’influencer Enzo Bondi trovato morto in strada a Roma

agenzia

La scorsa notte sul Lungotevere, sul corpo nessun segno violenza

ROMA, 09 AGO – E’ stato trovato privo di vita in strada, a Roma, Enzo Bondi, 39enne noto per la sua attività da influencer sui social. Il corpo è stato trovato, poco dopo la mezzanotte, sul marciapiede del Lungotevere Dante. La presenza del cadavere è stata segnalata da alcuni passanti che hanno allertato il 118. Sul posto i carabinieri. Secondo una prima analisi sul corpo dell’uomo non ci sarebbero segni di violenza ma la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita all’obitorio di Tor Vergata.

