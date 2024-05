L’influencer Siu ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Novara, sospetti sul marito

IL GIALLO

Alla giovane è stata riscontrata un'unica ferita al petto. «Mi moglie si è ferita in casa», ha detto il compagno. Ma l'ipotesi non è verosimile

È in gravi condizioni in ospedale a Novara, tenuta in coma farmacologico, un’influencer di 30 anni, Soukaina El Basri, che nei giorni scorsi era arrivata in pronto soccorso nel Biellese. Sul caso è stato aperto un fascicolo per tentato omicidio e il marito Jonathan Maldonato è indagato, sentito con un avvocato dalla Procura. I fatti risalgono al pomeriggio di giovedì e soltanto oggi si è diffusa la notizia, mentre nel palazzo i vicini parlano di frequenti liti.

La donna, in gravi condizioni nella rianimazione dell’ospedale di Novara, non sarebbe in pericolo di vita.Soukaina El Bari si fa chiamare Siu e ha 80mila follower su Instagram. Nel suo profilo tantissime fotografie dove consiglia abiti e prodotti cosmetici. Il marito invece lavora in una azienda di caffè a Gattinara, nel Vercellese.

Giovedì pomeriggio, stando a quanto ricostruito finora, la donna, accompagnata dal marito, era andata in pronto soccorso all’ospedale degli Infermi di Ponderano (Biella), lamentando un forte dolore al petto, dove le è stata riscontrata un’unica ferita. Ai medici avrebbe detto di essere caduta in casa, poi era collassata per una emorragia interna ed era stata trasportata d’urgenza a Novara.

«La ragazza è in coma farmacologico in prognosi riservata – ha spiegato la procuratrice di Biella Teresa Angela Camelio -. Abbiamo avviato le indagini a 360 gradi inviando le informazioni di garanzia necessarie». «Mia moglie è ferita, è caduta in casa» avrebbe riferito il marito all’operatore del 118 chiamato giovedì. Arrivata in codice giallo, le sue condizioni sono poi precipitate.