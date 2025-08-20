Lista sinistra Ancona, ‘fuori luogo parole sindaco su sbarchi’

agenzia

"Flussi migratori gestiti senza crisi, un benvenuto ai migranti"

ANCONA, 20 AGO – L’approdo della nave ong Ocean Solidaire al porto di Ancona con 64 migranti soccorsi in mare, prevista per venerdì 22 agosto, scatena le polemiche dell’opposizione ad Ancona. Il capogruppo della lista civica di sinistra Altra Idea di Città, il consigliere comunale Francesco Rubini, critica il sindaco di Ancona per i commenti sui social riguardo allo sbarco. “Il primo cittadino si perde in un eloquio confuso e a tratti illogico”, dice Rubini, che accusa il sindaco di usare parole “fuori luogo”, toni “elettorali e poco istituzionali”. Rubini respinge l’idea di un’emergenza sbarchi: “I flussi migratori sono gestiti quotidianamente da centinaia di operatori specializzati, senza situazioni di crisi. Buona parte dei migranti sbarcati nelle Marche sono stati distribuiti in centri di tutta Italia”. Il consigliere di opposizione attacca la strategia del centrodestra sui migranti: “La destra aveva promesso blocchi navali e rimpatri collettivi, ma si dimostra incapace di governare il fenomeno nella sua complessità”. Rubini conclude rivolgendo “un benvenuto” ai migranti e agli operatori della Ong “in una città da sempre esempio di accoglienza”.

