Liste attesa: Fedriga, spero Regioni abbiano nuovi strumenti

Stanno facendo un enorme lavoro, anche su medicina territorio

TRIESTE, 09 MAG – “Stiamo lavorando come Conferenza delle Regioni, e devo ringraziare proprio le Regioni per l’enorme lavoro che stanno facendo non avendo ancora tutti gli strumenti disponibili per affrontare il tema delle liste di attesa o quello della medicina del territorio. Mi auguro che prima possibile le Regioni possano avere tutti gli strumenti per intervenire, perché tante cose non sono di competenza nostra, noi abbiamo la parte organizzativa sul territorio, ma la parte ordinamentale è legata molto alle scelte nazionali”. Lo ha detto oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle criticità nel settore sanitario a livello nazionale.

