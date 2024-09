L’Italia protagonista alla Fiera del turismo di Buenos Aires

agenzia

'Italea' e il Turismo delle Radici al centro degli eventi

BUENOS AIRES, 25 SET – Dopo aver partecipato come nazione invitata nell’edizione del 2023, l’Italia torna ad essere protagonista anche quest’anno della Fiera internazionale del turismo (Fit) di Buenos Aires, il 28 e 29 settembre, nella capitale argentina. Si tratta di uno dei principali eventi del settore in tutta l’America Latina e la partecipazione italiana prevede un programma di eventi incentrato sul progetto ‘Italea’ del ministero degli Esteri per la promozione del Turismo delle Radici. Sotto l’auspicio del ministero del Turismo italiano e grazie all’organizzazione della sede Enit di Buenos Aires lo stand italiano – che aprirà i battenti con la presenza dell’ambasciatore Fabrizio Lucentini – ospiterà le regioni Basilicata, Toscana, Sardegna, Lazio e Marche, insieme a Ita Airways e a cinque importanti tour operators privati. Madrina dell’evento per il secondo anno consecutivo sarà la Venere di Botticelli, protagonista virtuale della campagna “Open To Meraviglia” per la promozione dell’immenso patrimonio artistico, architettonico e gastronomico del nostro Paese, dalle grandi città ai piccoli borghi. Come tradizione il cuore dello stand sarà l’area di hospitality battezzata Piazza Italia, uno spazio dove, durante tutto il fine settimana, si terranno corsi di cucina realizzati dal prestigioso gruppo di chef italiani di Buenos Aires ‘BACI’, oltre a conferenze ed esibizioni di famosi artisti italiani.

