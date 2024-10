Lite davanti al liceo, studente accoltellato

agenzia

Nel frusinate, i carabinieri a caccia dell'aggressore minorenne

FERENTINO, 16 OTT – Un liceale di 16 anni è finito in ospedale dopo essere stato accoltellato durante una lite avvenuta davanti al liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di Frosinone. È accaduto intorno alle ore 14, il liceale è stato soccorso dagli altri ragazzi e poi da un medico che ha chiamato il 118. In pochi minuti sono intervenuti i carabinieri. Non è ancora chiaro se lo studente fosse il destinatario della coltellata o se sia intervenuto per dividere altre due persone per evitare che la situazione degenerasse. Dalle prime informazioni, i carabinieri stanno cercando uno studente minorenne di Alatri che è sospettato di avere sferrato il colpo. In un primo momento il 16enne è stato trasferito all’ospedale Spaziani di Frosinone poi, considerata la serietà della ferita riportata, si sta decidendo portare il ragazzo al Policlinico Gemelli di Roma.

