Lite e accoltellamento nel Comasco, grave uomo di 33 anni

agenzia

A Lurago Marinone, i carabinieri in cerca dell'aggressore

COMO, 04 MAG – Un uomo di 33 anni, cittadino straniero di origini nordafricane di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato ferito da una coltellata al culmine di una lite avvenuta ieri sera attorno alle 21 per la strada a Lurago Marinone, in provincia di Como. Trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna, l’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per ridurre la lesione. La prognosi è riservata. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Cantù. A colpirlo sarebbe stato un altro cittadino extracomunitario.

