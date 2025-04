Lite per un sorpasso, un 71enne stordisce un 35enne con un taser

agenzia

L'anziano denunciato per porto abusivo di armi e lesioni

BOLZANO, 12 APR – I Carabinieri sono intervenuti a Bolzano per un episodio con protagonisti un 71enne ed un 35enne accaduto nella tarda mattinata di venerdì sulla Ss12 all’altezza di via Campiglio. L’intervento, gestito da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Cornedo all’Isarco, è scaturito a seguito della chiamata dell’automobilista 35enne che ha riferito di essere stato vittima di impulsi elettrici di un taser per mano di un anziano al culmine di una lite nata per futili motivi circa un sorpasso pericoloso. Immediatamente giunti sul posto, i Carabinieri hanno raccolto le testimonianze e rinvenuto all’interno dell’autovettura del guidatore anziano il menzionato taser, sottoponendolo a sequestro. Il 35enne è stato poi trasportato dal personale del 118 presso l’ospedale San Maurizio per le cure del caso mentre il suo aggressore, al termine degli accertamenti di polizia, è stato denunciato per porto abusivo di armi e lesioni aggravate con l’utilizzo di un’arma.

