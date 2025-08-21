Lite tra barcaioli Grotta Azzurra, “bando per il traghettamento”

agenzia

Il sindaco di Anacapri,fatti che offendono l'immagine dell'isola

NAPOLI, 21 AGO – Sono diventate virali, nei giorni scorsi, le immagini della lite tra due battellieri che trasportavano i turisti che si contendevano l’ingresso alla Grotta Azzurra, a Capri. Ora, a fronte di questi “ultimi deplorevoli incidenti che offendono l’immagine della nostra isola” (e per i quali si sollecita una “fortissima sanzione), il sindaco di Anacapri, Francesco Cerrotta, ha chiesto all’Amministrazione dei Musei e Parchi Archeologici di Capri di indire una procedura di evidenza pubblica per il servizio di traghettamento. In una lettera indirizzata alla Direzione generale dei musei, all’amministrazione dei Musei e parchi archeologici di Capri e, per conoscenza, al sindaco di Capri e alla Cooperativa battellieri capresi, Cerrotta sottolinea che l’attività di traghettamento dei visitatori all’interno della Grotta Azzurra “non è disciplinata in generale da alcun rapporto contrattuale” e che la competenza non è del Comune di Anacapri, che pure si occupa della gestione della biglietteria. Ferma restando, scrive ancora il sindaco, “la competenza dell’Autorità Marittima per quanto attiene la disciplina della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare, l’attività di accesso alla Grotta Azzurra è di competenza dell’Amministrazione dei Beni Culturali”, come si evince da un parere formulato dall’avvocatura dello Stato sulle modalità di accesso alla grotta trasmesso al Comune di Anacapri nel 2017. E nel parere in questione l’avvocatura scrive che l’Amministrazione dei Beni Culturali avrebbe dovuto “indire un’apposita procedura di evidenza pubblica (…) per individuare legittimamente il concessionario del servizio del trasporto dei turisti nella cavità naturale caprese”. Tutto ciò finora non è avvenuto e, sulla scorta degli ultimi episodi, il sindaco chiede che venga finalmente fatto. Un’iniziativa accolta con favore dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, secondo cui “finalmente qualcosa inizia a muoversi dopo le nostre denunce sulle sconcertanti modalità con le quali viene gestito dalla Cooperativa Battellieri Capresi il servizio di trasporto in mare per le visite della Grotta Azzurra, teatro di numerosi episodi di risse, minacce e offese tra barcaioli sotto lo sguardo attonito dei turisti. Immagini devastanti per l’immagine dell’isola”.

