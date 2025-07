Lite tra minorenni, 16enne accoltella ragazzo di 17 anni

agenzia

Nel Casertano non è in pericolo di vita, ragazza denunciata

CASERTA, 05 LUG – Un’aggressione quella subìta a Maddaloni (Caserta) da un ragazzo di 17 anni ad opera di una ragazzina di un anno più piccola: il giovane è stato accoltellato alla schiena e la ragazza denunciata dalla Polizia di Stato. Il fatto è avvenuto a Villetta Imposimato, sul posto sono arrivati i poliziotti del Commissariato di Maddaloni che hanno trovato il ragazzo ferito e la ragazzina che si accusavano a vicenda. Poi il ragazzo è stato portato all’ospedale di Caserta per essere operato per la perforazione di un polmone; il 17enne è tuttora ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. I poliziotti hanno effettuato gli accertamenti e riscontrato che la ragazza aveva accoltellato il coetaneo per un probabile motivo di gelosia; è così scattata la denuncia della 16enne all’autorità giudiziaria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA