Lite tra ospiti centro accoglienza a Roma, 3 accoltellati

agenzia

Il più grave colpito al petto, si cerca il responsabile

ROMA, 05 MAG – E’ sfociata in un accoltellamento una lite tra ospiti di un centro di accoglienza straordinaria in via Savi, a Roma. A dare l’allarme, intorno alle 7.45, il personale della struttura. Sul posto i carabinieri della stazione di Centocelle. A quanto ricostruito, durante una lite in una stanza un 41enne, in attesa di permesso di soggiorno temporaneo, ha ferito con una coltellata un altro ospite del centro e poi altri due intervenuti in sua difesa. L’uomo è poi scappato. Il più grave dei tre è stato centrato al petto e portato in ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita. Sono in corso indagini per rintracciarlo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA