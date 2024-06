Lite Virzì-Ramazzotti, pm di Roma avvia una indagine

agenzia

Al momento senza indagati e reati. In procura informativa Cc

ROMA, 21 GIU – Un fascicolo di indagine, al momento senza indagati e ipotesi di reato, è stato aperto dai pm di Roma in relazione alla lite avvenuta in un ristorante della Capitale tra il regista Paolo Virzì e la sua ex compagna, l’attrice Micaela Ramazzotti. Al diverbio, avvenuto in un locale nella zona dell’Aventino, avrebbero preso parte anche il nuovo compagno dell’attrice e la figlia del regista. Nelle scorse ore i carabinieri del comando provinciale hanno trasmesso a piazzale Clodio una prima informativa sull’episodio del 17 giugno. Dal canto loro sia Virzì che Ramazzotti hanno presentato querele.

