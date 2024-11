Litiga col fratello e gli dà fuoco, arrestato, grave la vittima

agenzia

Ha ustioni su gran parte del corpo, l'aggressione nel Varesotto

VARESE, 02 NOV – Un 50enne tunisino è stato arrestato e si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio per aver dato fuoco al fratello di 46 anni – ora in gravi condizioni – ieri sera al culmine di una lite a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il provvedimento è stato preso dagli investigatori della Polizia di Stato d’intesa con il pm Martina Melita dopo una notte d’indagini per ricostruire l’accaduto. Ieri sera i residenti in via Sciacca hanno allertato il 112 dopo aver visto il 46enne correre urlando per il dolore delle ustioni. Con ambulanza e automedica sono arrivate anche le volanti della polizia. Il 50enne inizialmente ha raccontato che il fratello era rimasto vittima di un incidente. Gli accertamenti, non ancora terminati, hanno fatto emergere che durante la lite il 50enne ha lanciato dell’alcol addosso al fratello dandogli poi fuoco. Le condizioni del ferito sono gravi, è stato trasportato e all’ospedale Niguarda di Milano, ha tutto il volto e la gran parte del resto del corpo coperti da ustioni di secondo e terzo grado. Il motivo della lite che ha portato all’aggressione è al momento oggetto delle indagini.

