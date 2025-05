Litiga con la ex e dà fuoco alla casa, un arresto in Trentino

agenzia

Un 27enne è stato fermato dai Carabinieri

TRENTO, 07 MAG – Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver dato fuoco alla casa dove vive l’ex fidanzata assieme alla madre a Cavedago, in Trentino. Secondo quanto riporta la stampa locale, prima del rogo ci sarebbe stata una discussione che si è protratta per parte della notte e poi un’aggressione verbale da parte del 27enne nei confronti delle due donne. Successivamente l’uomo avrebbe prima dato fuoco alla legnaia nei pressi dell’abitazione per poi entrare nell’appartamento e dare alle fiamme anche un divano. La ragazza e la madre sono riuscite a fuggire all’esterno e chiamare i soccorsi ed i Carabinieri, che, sentite le testimonianze delle due donne, hanno fermato e arrestato il 27enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cavedago, Fai della Paganella, Andalo e Spormaggiore.

