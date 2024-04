Litiga con la nuora e le spara, arrestato 84enne

agenzia

Il fatto a Gioia Tauro.Grave la donna ma non in pericolo di vita

GIOIA TAURO, 23 MAR – Ha sparato due colpi di pistola contro la nuora ferendola al torace ed alla gamba destra. E’ accaduto a Gioia Tauro. La donna è ricoverata nell’ospedale di Reggio Calabria mentre l’uomo, Francesco Gullace, di 84 anni, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato al Commissariato di Gioia Tauro della Polizia ed è stato arrestato per tentato omicidio. Agli agenti ha anche consegnato l’arma con cui ha fatto fuoco, una pistola calibro 9 con la matricola abrasa. La donna, è stata subito operata. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA