Locatelli, a breve tavolo per l’inclusione delle persone sorde

Ministra ha incontrato il presidente nazionale Ens Cagnazzo

ROMA, 27 NOV – A breve sarà istituito un tavolo istituzionale per l’accessibilità e l’inclusione delle persone sorde. Lo annuncia la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, la quale delegata anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, ha incontrato oggi nella sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri a Roma il presidente nazionale dell’Ente Nazionale Sordi (Ens), Angelo Raffaele Cagnazzo, e una delegazione dell’associazione composta dai presidenti regionali, insieme ai tecnici delegati da alcuni ministeri, per ascoltare l’associazione. “A seguito di questo incontro ho deciso di istituire un tavolo di confronto che coinvolga anche i rappresentanti di altri ministeri – spiega la ministra – al fine di affrontare tematiche rilevanti quali l’accesso all’informazione, alla comunicazione, ai trasporti e, in maniera più ampia e generale, le dimensioni sanitaria, sociale ed economico-finanziaria che riguardano la comunità delle persone sorde e con ipoacusia”. L’incontro è stato inoltre l’occasione per raccontare il G7 Inclusione e disabilità, al quale ha partecipato anche il presidente mondiale dell’Ente Sordi, e dove c’è stata la possibilità di confrontarsi su alcune tematiche rilevanti per la vita di tutti, soprattutto dal punto di vista dell’accessibilità e dei servizi.

