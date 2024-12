Locatelli a New York, mostra su diritti persone con disabilità

agenzia

Ministra la inaugura il 5 dicembre al Palazzo dell'Onu

ROMA, 02 DIC – Giovedì 5 dicembre 2024 alle ore 18.00 al Palazzo dell’Onu a New York la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli inaugurerà la mostra “The Un Convention on the rights of persons with disabilities through the eyes of young people”, realizzata a partire dal fumetto “L’importante è vincere…Insieme “, disegnato da Tommaso Cordelli per la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, su impulso dell’Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità della Regione Umbria, che è stato coordinato da Paola Fioroni. Ad ospitare le venti tavole grafiche, già esposte al Castello di Solfagnano in occasione del primo G7 Inclusione e Disabilità che si è tenuto in Umbria dal 14 al 16 ottobre 2024, sarà la Delegates Entrance del Palazzo delle Nazioni Unite. Interverrà al taglio del nastro il Rappresentante Permanente d’Italia, ambasciatore Maurizio Massari. Seguiranno gli interventi della ministra Locatelli, del Capo di Gabinetto del Segretario Generale dell’Onu e Vice Segretario Generale, Ambasciatore Courtenay Rattray, dell’Executive Director di Ida (International Disability Alliance), Josè Maria Viera, del Presidente della Federazione Italiana delle Associazioni Nazionali di Persone con Disabilita’ (Fand) Nazaro Pagano, del Presidente della Federazione Italiana per le Persone con Disabilita’ (Fihs) Vincenzo Falabella, del Rappresentante della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Giorgio Pezza e dell’autore del fumetto Tommaso Cordelli. La mostra sarà aperta dal 3 dicembre per la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità e sarà visitabile fino al 20 dicembre 2024.

