Locatelli al forum ANSA, mettiamo in campo progetto di vita

agenzia

Ministra per Disabilità a sesta tappa tour Vespucci a Brindisi

BRINDISI, 14 APR – “La riforma sulla disabilità che portiamo avanti mette in campo uno strumento nuovo che è quello del progetto di vita, che tiene insieme tutto: dalla parte scolastica al dopo di noi, e a tutti gli aspetti della vita di una persona, anche quelli sanitari”. Lo ha detto la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, intervenendo al talk organizzato dall’agenzia ANSA al Villaggio IN Italia di Brindisi, sesta tappa del tour Mediterraneo Vespucci, moderato dal giornalista Domenico Palesse. “Sul dopo di noi – ha aggiunto – stiamo agendo con un gruppo di lavoro che ha una proposta di modifica della legge 112 perché vogliamo farla diventare un durante e dopo di noi. Ci vuole un accompagnamento anche in quel caso alla vita autonoma e indipendente, una preparazione, un allenamento a quelli che sono i compiti della vita quotidiana. Io credo che però tutto ciò non possa avvenire senza tener conto di altre dimensioni, quella ricreativa e quella lavorativa”. Se, ha osservato la ministra, “vogliamo anche mantenere la persona in una dimensione più possibile autonoma e indipendente, la componente del lavoro è quella che dà dignità”. Nel talk si palerà anche di tradizione e innovazione e Made in Italy. Dopo il benvenuto del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, i rappresentanti di FederUnacoma e Borgo Egnazia racconteranno l’esperienza dell’eccellenza sul territorio, dal mondo dell’hospitality a quello dell’agricoltura.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA