Locatelli, durante tour Vespucci lavorato insieme, continuare

agenzia

'Il bilancio è una grande gioia per accoglienza ricevuta'

“È una grande gioia per l’accoglienza che abbiamo ricevuto dalla marina militare, dallo staff Vespucci, dal ministero della Difesa, da tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo tour e non è poco perché non ci hanno solo accolti ma hanno lavorato con noi tutti e questo è un segnale importante che va oltre il confine di questa giornata di oggi e di tutte le altre tappe. E quindi in questa direzione noi vogliamo continuare a lavorare”. Così la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, tracciando un bilancio a margine di un evento organizzato dal ministero delle disabilità al Villaggio IN Italia a Civitavecchia che accompagna il tour Mediterraneo dell’Amerigo Vespucci. “Abbiamo portato tantissime realtà, oggi abbiamo parlato di sport, in altre occasioni di lavoro, di vita ricreativa, parleremo anche di diritti nell’ultima tappa a Genova, ma soprattutto abbiamo instaurato tante nuove amicizie e tante nuove relazioni”, ha aggiunto. E, parlando dell’emozione che porterà dietro, la ministra ha concluso: “quando vedo le persone che anche da un altro mondo, che non è prettamente legato al tema della disabilità, dell’assistenza, delle istituzioni, trasmettono una grande emozione, una grande passione per quello che fanno, questo mi piace molto e identifica tutte le persone che anche in mondi separati riescono ad avere uno stesso obiettivo, cioè quello di lavorare insieme”.

