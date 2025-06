Locatelli, G20 inclusione e disabilità sarà grande occasione

agenzia

ROMA, 11 GIU – La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli ha partecipato oggi alla Rappresentanza permanente del Sud Africa a New York alla riunione preparatoria del primo G20 Inclusione e Disabilità, ispirato dalla Carta di Solfagnano, che si svolgerà il 4 e 5 novembre prossimo a Pretoria. “Ringrazio il ministro sudafricano Chikunga per il suo impegno nella realizzazione del prossimo Forum ministeriale sui temi della disabilità, fondamentale per continuare il lavoro iniziato con il G7 in Italia – spiega Locatelli – . Dobbiamo lavorare sempre di più, e insieme, per tenere alta l’attenzione e promuovere una visione rinnovata che valorizzi le potenzialità e non i limiti di ogni persona”.

