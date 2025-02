Locatelli, intoppi burocratici non ci fermeranno

agenzia

La sperimentazione della riforma della disabilità prosegue

ROMA, 06 FEB – “Non ci saranno intoppi burocratici o rallentamenti che ci potranno fermare, ma solo un grande lavoro da parte di tutti per risolvere i problemi e superare le difficoltà”. Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, rispondendo indirettamente alle accuse mosse dalla Cgil, durante l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (Ond) che ieri ha riunito. “La sperimentazione della riforma iniziata nelle nove province individuate – ha ribadito – continua il percorso di semplificazione e sburocratizzazione ed è un’opportunità unica per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie”. La strada indicata dalla ministra è una: “Dobbiamo proseguire uniti e convinti in questa direzione. Il cambiamento è iniziato e indietro non si torna. Il 2025 sarà un anno impegnativo, abbiamo tanto da fare al servizio delle persone e insieme alle persone. Stiamo cercando di cambiare rotta e sguardo perché tutte le persone con disabilità abbiano pari opportunità e a ciascuno sia garantito il diritto alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica delle nostre comunità”.

