Locatelli presenta gli Special Olimpycs, dal 9 maggio a Lodi

agenzia

Convolti 3.100 atleti con e senza disabilità intellettive

ROMA, 07 MAG – “Lo sport non è solo benessere e salute, ma è possibilità di avere relazioni, maggior autonomia e sicurezza. Gli atleti di Special Olimpycs lo dimostrano quotidianamente con il loro impegno, la loro determinazione e la loro passione. Ringrazio di vero cuore tutti loro, Special Olympics per il lavoro straordinario che porta ormai avanti da anni e che dà a bambini, ragazzi e famiglie occasioni di condivisione e partecipazione come ‘Play the Games’, dimostrando che il lavoro di squadra è la chiave per creare opportunità, valorizzare i talenti di tutti e costruire comunità davvero più accoglienti e inclusive per ogni persona”. Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli alla conferenza di presentazione dei Play the Games 2025 di Special Olympics Italia che coinvolgeranno oltre tremila atleti con e senza disabilità intellettive in 6 appuntamenti diffusi sul territorio nazionale. Dopo una prima tappa a Bagnoli riprenderanno il 9 maggio a Lodi con le gare di badminton e ginnastica artistica e si concluderanno a fine giugno in Emilia-Romagna, con le discipline di atletica, tennis, rugby, judo e altre. In tutto saranno oltre 3.100 gli atleti coinvolti, affiancati da 2.000 volontari, 600 tecnici e 1.500 familiari Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, Maurizio Borgo ha confermato “la concessione del Patrocinio dell’Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle persone con disabilità ai Play The Games di Special Olympics. Lo sport è uno straordinario strumento di inclusione, capace di abbattere le barriere e valorizzare ogni persona. Inclusione significa anche superare le distinzioni all’interno del mondo sportivo: credo fortemente nella piena integrazione tra Coni, Cip e Special Olympics. Non esistono atleti, atleti paralimpici, e atleti speciali. Esistono soltanto gli atleti!. E mi auguro con convinzione che, nel prossimo futuro, questa visione possa diventare realtà”. Il vicepresidente Vicario di Special Olympics Italia, Alessandro Palazzotti ha ricordato: “Si sono da poco conclusi i Giochi Mondiali Invernali di Torino 2025. Mai, quarant’anni fa, avremmo immaginato di poter realizzare in Italia un evento di tale portata. Questo straordinario traguardo – ha aggiunto – ci restituisce energia e slancio per proseguire con determinazione nella progettualità quotidiana, a cui dedichiamo impegno costante. Eventi come i Play the Games sono fondamentali per far crescere la cultura dell’inclusione e per rafforzare la nostra capacità di promuoverla concretamente”. L’incontro si concluso con il giuramento dell’Atleta Special Olympics, simbolo del Movimento, pronunciato dall’atleta Francesco Mucci: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”.

