Locatelli, serata emozionante l’apertura delle Paralimpiadi

'Impegnati 141 atleti italiani, avanti tutta e forza ragazzi'

ROMA, 29 AGO – “Una serata emozionante e travolgente ieri a Parigi per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Parigi 2024! Hanno sfilato oltre 4.400 atleti provenienti da tutto il mondo per un totale di 184 delegazioni coinvolte. L’accensione della fiamma paralimpica, simbolo di speranza e determinazione, è stato emozionante: gli atleti hanno acceso il fuoco sotto un pallone aerostatico che si è alzato in cielo ad illuminare la notte buia. Tutti celebriamo lo spirito sportivo, la passione e la forza di ogni persona, dando il via alle competizioni che da oggi impegneranno anche i nostri straordinari 141 atleti italiani. Avanti tutta e forza ragazzi!!!”. Lo scrive la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook.

