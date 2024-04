L’olivastro secolare di Luras terzo agli European Tree 2024

agenzia

Quasi 14mila voti al 'Patriarca' di 4000 anni in Gallura

LURAS, 21 MAR – Si è classificato al terzo posto posto nella classica degli European Tree of the Years 2024: il Patriarca, l’olivastro millenario di Luras in Gallura, ha ottenuto poco meno di 14mila voti ed è il primo albero italiano che si è posizionato dietro al “Tre Weeping Beach of Bayeux”, il faggio piangente di Bayeux in Francia e al vincitore, “Tre Heart of tre Garden” in Polonia che ha totalizzato poco meno di 40mila voti. L’albero secolare di Luras è considerato uno dei più antichi esemplari di olivastro presenti in Sardegna. Viene definito il “Patriarca della natura” per la saggezza della sua età, compresa in base alle stime tra i 3000 e i 4000 anni. Il 21 novembre scorso, venne premiato durante la giornata nazionale dell’albero, come vincitore del contest italiano, destinato a rappresentare l’Italia al concorso europeo tenutosi ieri. Con una circonferenza a petto d’uomo di 11,6 metri e 14 metri di altezza, l’albero ha una struttura robusta e resistente, che testimonia la sua longevità. Maestoso, il Patriarca si erge verso il cielo con numerosi rami; le sue radici invece affondano profondamente nel terreno, a testimonianza del suo forte attaccamento alla terra da da millenni lo nutre e lo,ha fatto crescere. Vero e proprio simbolo di resistenza e continuità, l’olivastro millenario di Luras è anche al centro di alcune credenze popolari galluresi: gli abitanti del luogo in passato infatti credevamo che gli spiriti maligni trovassero rifugio proprio sotto le sue fronde.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA