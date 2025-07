Lord scippato a Capri, vertice sicurezza “più agenti sull’isola”

agenzia

Il sindaco Falco: "Sarà rinforzata la videosorveglianza"

CAPRI, 16 LUG – A Capri vertice sulla sicurezza del territorio, convocato dal sindaco Paolo Falco nella sede del Comune con tutte le forze dell’ordine locali, dopo l’episodio dello scippo ai danni del lord inglese Ara Darzi avvenuto domenica sera intorno alle 22,30 in via Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla celebre piazzetta e che ha acceso i riflettori sulla sicurezza nell’isola. Al tavolo di lavoro presieduto dal sindaco, si sono studiate strategie e tecniche da attuare per l’intera estate. Al termine sono state definite una serie di istanze che saranno inviate al prefetto e ai vertici della forze dell’ordine. In rappresentanza dell’amministrazione, oltre al sindaco, c’erano anche i due consiglieri comunali con deleghe specifiche, Vanessa Ruocco e Mirko Avellino. E in rappresentanza del gruppo di minoranza il consigliere Roberto Russo. Tra le tante azioni che dovrebbero essere intraprese, il sindaco Falco ha parlato di “un ulteriore rinforzo dei sistemi di videosorveglianza”, aggiungendo che “saranno richieste alle autorità ulteriori forze per i controlli sul territorio”. Questo nell’immediato, dato che la stagione turistica ormai è in corso, ma il sindaco ha promesso di mettere a punto un piano generale di monitoraggio costante per la sicurezza delle strade centrali, ma anche per le località periferiche e lungo le strade che portano ai punti di sbarco come gli approdi liberi.

